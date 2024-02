Savona, chiuso da sette giorni il tratto di piazza del Popolo dove ha preso fuoco un mezzo di SeaS

Ci sono ancora le transenne ad impedire il passaggio nel tratto di piazza del Popolo dove è andata a fuoco una spazzatrice di Seas, lunedì scorso 26 gennaio.

Le transenne delimitano ancore un centinaio di metri del trattato che collega la piazza con via IV Novembre. La strada era stata chiusa dopo che il mezzo si era incendiato per la bonifica e non è ancora stata riaperta. Una situazione che crea disagi al traffico in particolare il lunedì, giorno di mercato e con le vie chiuse.