Savona, Sala Rossa gremita per l'incontro pubblico sulla passeggiata a mare. I progettisti rassicurano sulla tenuta alle mareggiate

"Per me il destino di questa passerella, fatta con soldi pubblici, è essere spazzata via nel giro dei prossimi cinque anni. Sono previste clausole a tutela del Comune se la passerella viene spezzata via a chi spetta costo del ripristino?".

La domanda di Alberto Delucis, dei Bagni Umberto, riassume il pensiero di molti savonesi sui dubbi di una tenuta della passeggiata a mare di via Nizza. Era gremita la Sala Rossa di Palazzo Sisto, questo pomeriggio, per la presentazione al pubblico della variante al progetto della nuova passeggiata con il sindaco Marco Russo, l'assessore ai Lavori Pubblici Lionello Parodi, quello all'Urbanistica Ilaria Becco, l'ingegnere del Comune Marco Delfino e, per Dodi Moss (società che aveva vinto il concorso d'idee della riqualificazione del fronte mare) l'architetto Traverso e l'ingegnere Molfino. Resistenza alle maree, il tipo di legname utilizzato, le panchine e le alberature, la profondità dei pali in acciaio infissi nella sabbia, l'avvio dei lavori che rischiano di incidere sulla stagione balneare. Sono molte le domande poste dai savonesi a sindaco e progettisti sulla variante della passeggiata.

Alla variante si è arrivati dopo la richiesta dell'Associazione Temporanea d'Impresa che si era aggiudicata i avori, del valore di circa 4,6 milioni, e una lunga analisi e trattativa sulle varie ipotesi sui materiali e le tecnologie di costruzione che permettessero di stare nei costi e non avere stravolgimenti del progetto e con gli accorgimenti che garantiscano la tenuta dell'opera.

Per ciò che riguarda il legname, l'architetto Traverso ha spiegato: "Le normative Uni per zone saline vicino all'acqua impongono l'uso di certe essenze esotiche con determinate caratteristiche, anche meccaniche, e sono tutte essenze che arrivano dall'Africa o dal Brasile. All'inizio il legname era un legno pregiato africano, poi si è optato per un'altra essenza sempre di questa tipologia. Per le mareggiate abbiamo previsto che la passeggiata fosse verso monte rispetto alla linea delle mareggiate duecentennale e noi siamo rimasti dentro a questa linea e ridotto la profondità della passeggiata".