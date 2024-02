A Genova il primo mercato contadino coperto Campagna Amica

Ha aperto oggi il Mercato Campagna Amica di Via del Campo. Il percorso di oltre un anno portato avanti da Coldiretti e sostenuto dal Comune di Genova e da Città Metropolitana ha finalmente raggiunto la meta nell’inaugurazione del primo weekend di febbraio.

“Questo è appena l’inizio,” ha commentato in conferenza stampa il presidente di Coldiretti Genova, Luca Dalpian. “Si tratta del primo mercato coperto contadino di tutta la Liguria in cui piccoli produttori locali si riuniscono per offrire in vendita diretta le proprie eccellenze, in una cornice simbolica e unica nel suo genere: Via del Campo.”

Dal pescato del mar Ligure alla verdura di stagione, dai formaggi delle nostre valli ai migliori tagli di carne, dall’olio taggiasco al vino artigianale; passando per il pesto fresco, lo zafferano, il miele, le uova, la frutta e il basilico genovese DOP. “Nelle otto vetrine di Via del Campo hanno trovato casa una decina di produttori, tutti rientranti nel circuito di Campagna Amica. Da questo weekend in poi, tutti i venerdì e sabato la cittadinanza potrà scoprire le eccellenze della regione Liguria in un unico spazio coperto”, hanno commentato Gianluca Boeri e Bruno Rivarossa, presidente di Coldiretti Liguria e delegato confederale.

Il progetto a tema food rientra in una rete di azioni volte alla riqualificazione del centro storico e dei suoi più caratteristici caruggi. “L’obiettivo è unire al commercio l’informazione e la cultura,” ha aggiunto Paolo Campocci, direttore di Coldiretti Genova. “Per questo per noi è fondamentale il dialogo con le associazioni che operano nel territorio; organizzeremo eventi culturali che promuovano l’educazione al buon cibo e una didattica all’alimentazione, alla sostenibilità e all’importanza di una filiera corta e controllata.”

Oggi, venerdì 2 febbraio c’è stato il taglio del nastro, insieme all’assessore Paola Bordilli, la benedizione dell’arcivescovo di Genova Marco Tasca, e la conferenza stampa, durante la quale hanno preso parola, nell’ordine: Luca Dalpian, Paola Bordilli, Maurizio Torre, direttore allo sviluppo economico della Città Metropolitana di Genova, Alessandro Piana, vicepresidente di Regione Liguria e assessore all’agricoltura e al marketing territoriale, e Gianluca Boeri. Al termine della conferenza si è organizzato un conviviale aperitivo contadino.

Tutto pronto per domani, sabato 3 febbraio: Via del Campo si veste a festa per una giornata dedicata alla cittadinanza e con orario straordinario – fino alle 18:30. Street Food, musica, dj set, degustazioni dei produttori e la speciale partecipazione del Birrificio Altavia sono i biglietti da visita per una giornata all’insegna del divertimento e del buon cibo.