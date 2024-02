Loano, all’asta i volumi dell’ex capannone giardinieri in via Madre Rubatto: come partecipare

Il Comune di Loano ha indetto un'asta pubblica per la vendita dei volumi (2.726,85 metri cubi) di un fabbricato (ex capannone giardinieri) situato in via Madre Rubatto.

L'asta si svolgerà con il metodo delle offerte segrete da confrontarsi con il prezzo a base.

Sono a carico del vincitore: la demolizione dell’edificio; il ripristino dell'area di sedime dell'edificio con il ripristino dell'asfalto; la stipula dell'atto pubblico di cessione del diritto edificatorio legato alle volumetrie dell’edificio; tutte le formalità necessarie per la cessione delle volumetrie, la pubblicità del bando di asta pubblica ed eventuali adempimenti catastali.

E' possibile effettuare sopralluoghi per visionare il bene: la visita deve essere prenotata telefonicamente al numero 019.675694 interno 200 dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13 oppure tramite email (patrimonio@comuneloano.it), entro e non oltre 7 giorni dalla data di scadenza di presentazione delle istanze.

Le offerte vanno presentate all'Ufficio Protocollo Generale dell’Ente a mano o a mezzo raccomandata A/R, entro e non oltre le 12 di giovedì 7 marzo. L'asta si terrà in seduta pubblica il 12 marzo nella sala consiliare di Palazzo Doria.

Tutta la documentazione è disponibile sul sito istituzionale del Comune di Loano.