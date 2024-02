Di sicuro nessuno farebbe piacere dover pensare di farsi fare un preventivo rifacimento reti fognarie, perché comunque si parla di un'operazione importante e soprattutto molto complesso e si sta parlando di manutenzione in certi casi, però si parla di sostituzione o di ripristino di tubazioni e di tutti gli elementi di drenaggio che servono per il corretto smaltimento delle acque reflue.

Quando si parla di quest'ultime praticamente si parla di acque che, quando non sono trattate sono molto pericolose quando entrano a contatto con l'ecosistema e quindi è un qualcosa sempre da gestire rispetto alla salute pubblica.

Mentre per quanto riguarda questo intervento di cui parliamo è un intervento che richiede intanto una pianificazione accurata e soprattutto richiede una valutazione dettagliata di fattori che poi influenzeranno il preventivo finale.

Infatti, non si possono sparare delle cifre in astratto rispetto a questo preventivo perché per esempio bisognerà prendere in considerazione la dimensione e la complessità di quel sistema fognario e ora ci spiegheremo meglio.

In questo senso maggiore sarà la lunghezza totale delle tubazioni da riparare o da sostituire e maggiore sarà il costo che poi dovremo pagare alla fine dell'intervento.

Oltretutto teniamo presente che quel sistema fognario potrebbe presentare dei problemi strutturali o richiedere delle modifiche significative e questo è chiaro che significa che i personaggi che ci lavoreranno ci impiegheranno più tempo e ci sarà anche un aumento dei materiali necessari e di conseguenza il preventivo finale sarà più alto.

Altra cosa molto importante riguarda anche la tipologia di tubazione che si decide di utilizzare per questo rifacimento della rete fognaria nel senso che ci sono varie opzioni disponibili e ognuno avrà i suoi costi.

Ad esempio, esistono le tubazioni in ghisa o le tubazioni in cemento o in materiale compositi ed esistono anche le tubazioni in PVC che tendono a essere meno costose se una persona, per esempio, non vuole spendere tanto, però avere delle garanzie rispetto alla loro efficacia.

Mentre per esempio quelle in ghisa che menzionavamo possono essere più costose, però allo stesso tempo garantiscono una maggiore durata e anche una maggiore resistenza.

Ci sono vari fattori che influenzeranno il preventivo per il rifacimento di una rete fognaria

Per quanto riguarda gli altri fattori che poi influenzeranno il preventivo finale per iper accedere alle tubazioni che già esistono e poi per installare quelle nuove.

Questo significa che il numero di scavi necessari e il ripristino del terreno dopo il completamente del lavoro influenzeranno il preventivo, nel senso che comunque ci possono essere terreni molto difficili da scavare e parliamo di terreni e rocce molto compatti che richiedono attrezzature speciali e soprattutto aumentano i tempi e di conseguenza i costi.

Così come un'altra cosa che fa la differenza e che non può essere assolutamente sottovalutata riguarda le condizioni del terreno circostante e quindi parliamo di strade o alberi o altre infrastrutture che potrebbero alla fine influenzare anche esse il preventivo finale e ce lo diranno gli esperti durante il sopralluogo.