Maltempo, intervento dei vigili del fuoco per caduta massi sulla strada tra il Giovo e Sassello

Piogge forti e alcuni disagi nella notte. A causa del maltempo c'è stato un piccolo smottamento, con caduta massi sulla Provinciale tra il Colle del Giovo e il paese di Sassello che ha richiesto l'intervento dei vigili del fuoco. Fortunatamente non ci sono stati incidenti e grazie all'intervento tempestivo i massi sono stati rimossi senza intoppi sulla circolazione.

A Vado, invece, si è reso necessario l'intervento dei vigili del fuoco per un albero che, durante la notte, e caduto sulla strada ed è stato prontamente rimosso. Anche in questo caso non ci sono stati danni a persone.

L'allerta meteo gialla per piogge annunciata da Arpal è prevista fino alle 18 di oggi, sabato 10 febbraio, e interesserà i bacini medi e piccoli della zona A. Per quanto riguarda la zona C, invece, interesserà i bacini medi fino alle 14 di oggi e i bacini grandi fino alle 18 di oggi. Infine, per quanto riguarda la zona E, interesserà i bacini medi e grandi fino alle 18 di oggi.