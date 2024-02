Savona, lavori di manutenzione sulla linea di media tensione

E-Distribuzione, la società del Gruppo Enel per la gestione della rete elettrica a Media e Bassa Tensione, ha in calendario un intervento sui propri impianti per procedere alla riparazione di un guasto su una linea MT.

Il lavoro necessita di un fuori servizio programmato tra le 22 di giovedì 15 e le 6 di venerdì 16 febbraio. Gli orari sono stati concordati per evitare disagi a scuole, negozi e privati dal momento che le vie interessate si trovano in centro città. Nel dettaglio, le utenze coinvolte saranno: corso Tardy e Benech da 5 a 17, 13a, 25r, 27r, 29r, 31r, 33r, 41r, 57r, 63r, 65r, 67r, 73r, 75r, 77r, 77rb, 79r, 81r, 83r, 87r, 91r, 93r, 99r, da 10 a 18, sn2, 16a, 16b, 40r, 42r, 46r, 50r, 52r, 76r, 78r, 82r, 84r, 88r, 102r, 104r, 108r, sn; via de Amicis 39r, 41r, 43r, 45r, 47r, da 6 a 8, 18r, 20r, 22r, 24r; via Giusti da 1 a 5, 3r, 11r, 19r, 2, sn2; via f.lli Canepa da 1 a 3, 9r, 13r; via Aleardi da 3 a 5, sn1, 19r; via Calamaro 3, 3r, 9r, 11r, 4; via Servettaz 1, 17r, 8r; via Alfieri 16r; via Tasso 1.

Durante i lavori l’erogazione dell’energia elettrica potrebbe essere momentaneamente riattivata; pertanto, vi invitiamo a non commettere imprudenze e comunque vi preghiamo di non utilizzare gli ascensori. Per informazioni sui lavori programmati o più in generale sulle interruzioni del servizio potete consultare il sito e-distribuzione.it oppure inviare un SMS al numero 320.2041500 riportando il codice POD(IT001E...) presente in bolletta, oppure scaricare e consultare la App gratuita per Smartphone di e-distribuzione. Per segnalare un guasto potete invece rivolgervi al Numero Verde 803.500.