Forza Italia, a Roma una delegazione di amministratori del territorio: c'è anche Vaccarezza?

Dopo aver rassegnato le dimissioni dalla carica di capogruppo della Lista Toti in Regione, Angelo Vaccarezza rimane in attesa di delineare il proprio futuro politico. I riflettori sono tutti puntati su un possibile ritorno tra le fila di Forza Italia, anche se finora il consigliere regionale non si è mai espresso pubblicamente a tal proposito.