Albenga, cambio al vertice di Bastapoco odv: il nuovo presidente è Mario Baruchello

Passaggio di consegne al vertice di Bastapoco odv di Albenga: Marco Ghini, storico presidente dell’associazione di volontariato ingauna, cede il testimone a Mario Baruchello. Marco Ghini è ora presidente onorario.

L'ingresso del nuovo presidente Baruchello è stato ufficializzato il 4 febbraio scorso, alla presenza del sindaco di Albenga Riccardo Tomatis, in occasione della "Giornata internazionale contro il cancro", a sottolineare che la missione dell'associazione è sempre aiutare le persone del territorio (da Andora a Finale) colpite da questa terribile malattia.

“Quando è nata l'associazione, il mio obiettivo principale era coordinarmi con le strutture pubbliche per costruire un hospice, ma ad oggi sono state fatto solo tante parole e nessun fatto e questo mi ha demoralizzato molto – spiega Ghini -. In questi anni Bastapoco ha realizzato però tante attività, tra consegna presidi, supporto psicologico, il bellissimo progetto Giada Life to Life con i bambini oncologici iniziato all’hotel Solemare di Albenga della famiglia Baruchello. È nata così l’idea di rafforzare la struttura proponendo a Mario e suo figlio Leo Baruchello, a cui mi lega amicizia di lunghissima data, di entrare nel direttivo dell’associazione, con l’obiettivo di aumentare l’attività svolta sul territorio”.

Ghini da ora è presidente onorario della Bastapoco. “Cercherò di organizzare eventi e di contribuire con la musica. L’ingresso di Mario che, per le caratteristiche che ha come persona, è ideale per il progetto e soprattutto ha molto entusiasmo e questo non può che fare bene a Bastapoco”.

Il neo presidente Mario Baruchello, nell’esprimere la propria soddisfazione per l’incarico assunto, racconta il suo lungo percorso nel mondo del volontariato. “Sono stato tra i fondatori della Croce Bianca di Andora, che quest’anno compie 50 anni. Consapevole di essere nella parte dei fortunati, quando posso mi dedico agli altri e tutta la famiglia mi segue nelle attività di volontariato – spiega Baruchello -. Quando ospitiamo i bambini oncologici, riusciamo a dare delle gioie immense, soprattutto ai loro genitori. I bambini si divertono con poco, ma i genitori che si trovano qui, condividono tutti lo stesso problema e si svagano per qualche giorno. Quando vanno via, piangono tutti dalla gioia, dopo essersi rilassati un poco. Sono esperienze molto intense”.

Bastapoco odv è un’organizzazione di volontariato con sede ad Albenga che opera sul territorio con l’obiettivo di fornire un supporto concreto alle persone con patologie oncologiche gravi e ai loro familiari, in ausilio, integrazione e sinergia ai servizi offerti dalla struttura pubblica, diffondendo la conoscenza del diritto alle cure palliative.