Anziani e disabili trasportati in taxi. La Croce Rossa di Varazze non ci sta: "Siamo perfettamente in grado di gestire il servizio d'interesse sociale in modo efficace"

Il Comune di Varazze stringe un accordo, così come il Comune di Celle, per il servizio di trasporto degli studenti con disabilità e delle persone anziane, i disabili e i fragili con la cooperativa Radio Taxi (i quali avevano partecipato ad un bando) ma la Croce Rossa varazzina non ci sta.

"Concorrenza sì ma in un contesto dove devono prevalere valutazioni prioritarie per l’interesse collettivo della Comunità. Le entrate per lo svolgimento del servizio di trasporto sociale sono una fonte fondamentale per il funzionamento di Croce Rossa Varazze - spiegano dalla Cri varazzina".

Il Comitato Locale della Croce Rossa Italiana (CRI) ha evidenziato così le preoccupazioni riguardo alla decisione dell'amministrazione "di mettere in concorrenza tramite il sistema dei voucher, i servizi di trasporto sociale con altri soggetti privati anziché stipulare un accordo prioritario con la Croce Rossa, come consentito dall'art. 6 del Decreto Legislativo 178/2012.".

"La nostra organizzazione volontaria è infatti perfettamente in grado di gestire il servizio d'interesse sociale in modo efficace, utilizzando automezzi appositi (non ambulanze) oltre a personale volontario qualificato. Sottolineiamo inoltre che i compensi ricevuti per i servizi di trasporto sociale rappresentano una risorsa finanziaria fondamentale per garantire il funzionamento dei servizi di soccorso e di presidio sul territorio di Varazze" proseguono.