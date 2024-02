Savona, lavori sulla frana di via alla Strà, l'aumento dei costi per altri smottamenti richiede una variante

La frana di via alla Strà risale all'ondata di maltempo dell'ottobre 2019 , ma i lavori di ripristino sono partiti da poco. Durante l'intervento, però, ci sono stati altri smottamenti che hanno aggravato la situazione e che richiedono ulteriori ulteriori lavori rispetto a quelli che sono stati previsti nella progettazione esecutiva. I nuovi smottamenti hanno causato “variazioni rispetto all’importo contrattuale dei lavori – spiega il Comune - non apportando modifiche sostanziali al progetto originario ed utilizzando somme all'interno delle risorse stanziate per l'esecuzione dell'opera (ribasso d'asta e lavori imprevisti) e facendo ricorso a somme disponibili nel bilancio”.