Anticorruzione, entro il 22 febbraio le osservazioni al piano integrato attività e organizzazione del comune di Savona

Cittadini, associazioni, organizzazioni sindacali e ogni altra organizzazione portatrice di interessi collettivi possono avanzare osservazioni o proposte di modifica al Piano Integrato di Attività e Organizzazione del comune di Savona con specifico riferimento alla sottosezione “Rischi corruttivi e Trasparenza” contenuto nel documento approvato in giunta il primo febbraio 2024.

Con avviso pubblico, consultabile sul sito del comune di Savona al link https://www.comune.savona.it/it/news/1720-avviso-per-ripubblicazione-piao-2024-2024,-sezione-2- b,-rischi-anticorruttivi-e-trasparenza-ex-ptpct.html, si vuole favorire la partecipazione effettiva degli stakeholders. I risultati del confronto verranno tenuti in debito conto in sede di definitivo aggiornamento del Piano Integrato di Attività e Organizzazione per il biennio 2024-2026.

Allo stesso link si trova anche l'apposito modulo per la presentazione di aggiornamenti/modifiche/integrazioni/osservazioni che deve essere fatto pervenire al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza del comune di Savona entro e non oltre le ore 12 del giorno 22 febbraio a uno dei seguente indirizzi di posta elettronica ordinaria o certificata: anticorruzione@comune.savona.it posta@pec.comune.savona.it.

Il testo del Piano Comunale Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) 2024- 2026 (futura Parte speciale, Sezione 2.b, del PIAO di pari durata) è disponibile per la consultazione sul sito istituzionale del comune di Savona, indifferentemente nelle sezioni: “Amministrazione Trasparente – Altri contenuti – Prevenzione della corruzione – Piano triennale di prevenzione della corruzione”; “Amministrazione Trasparente – Disposizioni Generali – Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza”; "Amministrazione Trasparente – Disposizioni Generali – Atti Generali – Atti Amministrativi Generali – PIAO”.