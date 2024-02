Pietra, punto nascite del Santa Corona, De Vincenzi e Liscio: “Basta meline, acceleriamo i tempi”

“Come nel gioco dell’oca, il punto nascite di Pietra Ligure, si trova per l'ennesima volta a ‘tornare al via’ o, meglio, a fare sempre false partenze. Non riusciamo e non vogliamo abituarci all'idea che ogni volta vi siano elementi nuovi, imprevisti, inderogabili e imponderabili, peraltro inanellati in modo frettoloso e a dir poco approssimativo, che impediscono una progressione effettiva e ‘misurabile’ verso l’attuazione di quanto viene proclamato, portandoci, inevitabilmente, a dubitare sulle reali intenzioni di Asl 2 di conseguire risultati concreti e tangibili”.

Lo affermano in una nota il sindaco di Pietra Ligure Luigi De Vincenzi e il consigliere delegato alla Sanità e ai rapporti con l’ospedale Santa Corona Giovanni Liscio.

“Come ribadito un paio di settimane fa, restiamo dell'idea che l'iter progettuale, normativo e realizzativo delle opere strutturali potesse essere approntato con maggiore anticipo – continuano - Siamo un’amministrazione che fa dei lavori pubblici una delle sue missioni più importanti e ben conosciamo i differenti ‘approcci’ alla programmazione e implementazione degli interventi che distinguono ciò che è prioritario e imprescindibile da ciò che è derogabile e ‘differibile’ nel tempo”.

“Altra cosa sono le motivazioni e le problematiche di carattere sanitario sulle quali, responsabilmente, ci siamo espressi con toni pacati e privi di polemica – proseguono -. Riteniamo quindi che quasi due anni previsti per il fine lavori, in un contesto di forte precarietà sul quale l'avvicendarsi dei vertici Asl2 non ha certo giovato, sia un tempo drammaticamente lungo da dover sopportare. Chiediamo con forza che venga fatto uno sforzo maggiore per affrettare e concludere tutte le procedure in campo, augurandoci che questa non sia l'ennesima melina, cosa che porterebbe inevitabilmente ad una totale sfiducia nelle istituzioni sanitarie da parte di tutta quella cittadinanza che ha sempre visto nel Santa Corona un punto di riferimento di grande importanza, e che sia finalmente giunto il tempo di guardare al punto nascite pietrese come ad una priorità imprescindibile e, quindi, di una programmazione serrata, certa e meno evanescente e suscettibile a qualunque battito d’ali”, concludono De Vincenzi e Liscio.