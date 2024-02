Sentieristica, continua il restyling dell'Alta Via dei Monti Liguri con la nuova cartellonistica

"Continuano le attività di monitoraggio e manutenzione ordinaria che il CAI svolge per la Regione Liguria nell'ambito della convenzione annuale, grazie alla costante sinergia e al costruttivo confronto con il vice presidente con delega all’Escursionismo e al Marketing Territoriale Alessandro Piana. Si è conclusa in questi giorni l'installazione di pannelli informativi presso l'Alta Via dei Monti Liguri e intanto sono riprese nella sede dell'infopoint di Regione Liguria di piazza De Ferrari ogni giovedì (dalle 9.00 alle 12.00)".

Lo dichiara in una nota il presidente del CAI Liguria Roberto Manfredi. Nel dettaglio in questa tornata sono stati posizionati 56 cartelli quadrati di avvertimento “tratto sentiero impegnativo” oltre a 26 cartelli triangolari di avviso di “incrocio con viabilità stradale”.

"Il lavoro del Club Alpino Italiano e dei suoi volontari continua in maniera incessante – commenta il presidente Roberto Manfredi - pur tra le ovvie difficoltà dovute anche ai cambiamenti climatici, per garantire la fruibilità della nostra meravigliosa rete sentieristica. Oltre 5000 km di sentieri che sono vera una e propria infrastruttura di comunicazione, con il fiore all'occhiello dell'Alta Via dei Monti Liguri. Proprio nell'ottica di una sicura fruizione del territorio è nata la campagna "IoCamminoSicuro" – insieme alla Regione Liguria, alla FIE e al Soccorso Alpino e Speleologico, in collaborazione con diversi Enti e Parchi- all'interno della quale si colloca questa importante iniziativa".

"Sono molto orgoglioso di poter confermare la conclusione della posa in opera dei cartelli di segnalazione delle criticità, un contributo fattivo alla sicurezza degli escursionisti", conclude Manfredi.