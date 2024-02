Il Fondo amianto non risarcisce i portuali. Il console della Culp di Savona: "Necessaria una soluzione legislativa"

Lo scorso 30 maggio, in occasione della nomina del nuovo cda della compagnia dei "camalli" Pippo Rebagliati chiudeva il suo comunicato con queste parole: "Purtroppo non ha ancora trovato una soluzione definitiva l'annoso problema 'amianto', rispetto al quale la compagnia continua ad essere ingiustamente identificata come responsabile ed una soluzione per via legislativa sembra lontana. Resta inteso però che riteniamo necessario un intervento in quanto questa problematica rischia di rappresentare un'ipoteca sul futuro dei nostri lavoratori”.