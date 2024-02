Affacciato sul mare di Alassio riapre il Caffè Barusso con tante novità.

Con una sobria, ma allegra festa, ha riaperto questa mattina il Caffè Barusso.

La prima novità è uno staff tutto al femminile, che vi accoglierà con il sorriso; la seconda un restyling accogliente e raffinato del locale per creare un'atmosfera rilassante; accanto all’ampio dehors con i “pieds dans l'eau” c’è una rinnovata sala al piano superiore con splendida vista sul mare. Ma le novità non finiscono qui: è stata rivista anche la proposta gastronomica, con una grande attenzione alla cucina della tradizione (cima ligure, lasagne al pesto, pasta fresca artigianale) e pranzi di lavoro con menù del giorno caldo o freddo. Ricca la lista di panini/toast, tutto viene realizzato con ingredienti di alta qualità e presentato in modo raffinato.

Grazie alla cura dei dettagli e alla passione per la ristorazione, questo locale sul mare di Alassio promette di diventare ancora più popolare tra i turisti e i residenti del luogo.

Il Caffà Barusso si trova ad Alassio in via Roma, 13 con apertura invernale: dalle 7 alle 20 e nella stagione turistica promette un ricco calendario di serate a tema e aperitivi del territorio.