Cengio piange Paolo Pregliasco, era molto conosciuto per i suoi trascorsi calcistici

Addio a Paolo Pregliasco, conosciuto affettuosamente come "Caino". Aveva 75 anni ed era molto noto in Val Bormida per i suoi trascorsi calcistici con le maglie di Cengio, Cairese e Cameranese.

Ex dipendente dell'Acna, era originario di Rocchetta di Cengio. Assieme al cognato, aveva gestito anche la pompa di benzina situata nella piazza del comune.

I funerali si celebreranno mercoledì 21 febbraio, alle ore 10.30, nella chiesa San Nicolao di Rocchetta di Cengio. Il santo rosario, invece, si terrà domani, martedì 20 febbraio, alle 20 nella suddetta parrocchia.