Mondo della cultura e della scuola in lutto: si è spento il professor Franco Gallea

Il mondo della cultura e della scuola piange la scomparsa del professor Franco Gallea. Aveva 91 anni.

E' stato docente di lettere, latino e greco al Liceo Giordano Bruno di Albenga, molto noto per il suo impegno culturale e sociale.

Franco Gallea è stato presidente dell’Azione Cattolica per 12 anni, nell’associazione Vecchia Alassio, nella Consulta Ligure per la Cultura, Arti e Tradizione e nell’associazione Amici di Peagna-Ceriale, al Distretto Scolastico Ingauno, sempre in qualità di presidente. È stato consigliere della Fondazione Agostino De Mari, volendo limitare l’elenco agli incarichi più significativi.

Gallea era stato insignito dell’onorificenza di Cavaliere della Repubblica, due volte “Premio Regionale Ligure” e “Premio Luigi De Martini”, "Alassino d'oro", oltre ad altri riconoscimenti a coronamento di una carriera sempre indirizzata alla difesa della cultura, di quella ligure in particolare, tutelandone, con ogni mezzo, l’identità e la dignità. Nel 2019, è stato insignito del premio Mario Soldati, conferito dal Centro Pannunzio, normalmente assegnato in casi di particolare benemerenza culturale e civile, a personalità del mondo della cultura, della scienza, dell'Università, dell'arte, della scuola e del giornalismo.

Lo scorso dicembre 2023 si è spento il fratello Andrea, anch’egli docente al Giordano Bruno e legato a doppio filo al mondo della cultura locale.

Il sindaco Riccardo Tomatis lo ricorda con affetto: "Una grave perdita non solo per Albenga, ma per tutto il territorio. Oltre ad essere stato anche il mio professore, Franco Gallea ha formato intere generazioni di liceali ed è stato un punto di riferimento per migliaia di giovani".

"Gallea è stato molto più di un professore, è stato un modello e un ispiratore. Esprimo il mio cordoglio e faccio le mie più sentite condoglianze alla famiglia", conclude Tomatis. Dice il parroco di Ceriale, don Davide Carrara: " Veniva spesso a fare la Comunione e dopo intavolavamo una conversazione che se fosse durata ore non mi avrebbe stancato , tanto interessante era ascoltarlo. Era un pozzo di scienza culturale". “La scomparsa di Franco Gallea priva il Ponente di un grande protagonista intellettuale che ha avuto una fama nazionale col premio letterario Alassio di cui è stato protagonista con Beniscelli, Baldassarre, Strizioli - afferma il professor Pier Franco Quaglieni -. Tutti i più importanti scrittori conoscevano Gallea e ne apprezzavano l’acume critico”. “Era un cosmopolita che non si è lasciato imbrigliare dal provincialismo , anche se Franco amava profondamente Alassio, Albenga ( dove ha insegnato), Ceriale dove viveva . Nessuno potrà dirsi suo erede perché il livello a cui giunse era inarrivabile – prosegue -. Fui contento di conferirgli un piccolo premio ad Albenga. Franco che ebbe l’alassino d’oro insieme a me, meritava molto di più perché la biblioteca di Alassio deve a lui la sua fama e la sua autorevolezza. Antonio Ricci che lo apprezzava molto, colse a pieno la straordinarietà di questo professore che andò tanto oltre il liceo dove ha lasciato tanti allievi che oggi lo piangono”, conclude Quaglieni .

“Il Prof. Franco Gallea è sempre stato 'la cultura ligure’, da presidente della Consulta e non solo – racconta in lacrime Silvia Bazzano, conduttrice e direttrice artistica del Festival della canzone dialettale di San Giorgi -. Un uomo di grande carisma sempre attento al presente, promotore delle tradizioni liguri più nascoste che con l'amico fraterno Elmo andavano a ricercare accompagnati dalle consorti nell'entroterra”.

“Per me è stato lo zio che mi ha aiutato e supportato quando mio padre nel 2013 ha iniziato il viaggio prima di lui. Loro hanno creato Il Festival San Giorgio della Canzone in Lingua Ligure. Iniziare il Festival, senza ricevere la sua importante valutazione su metrica a testo, mi sembra impossibile, ma certamente ci sarà il Premio Franco Gallea al miglior Testo. Grazie Franco di tutto, riprendi il viaggio con papà”, conclude Bazzano.

Franco Gallea lascia i figli Angelo, Marco e Roberto, le nuore e i nipoti.

Il santo rosario sarà recitato mercoledì 21 febbraio alle 17.30 nella chiesa centrale di Ceriale, dove giovedì 22 febbraio alle 10 si terranno i funerali.