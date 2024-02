Si ribalta col trattore e rimane schiacciato: 61enne in codice rosso al Santa Corona

Nella mattinata di oggi, lunedì 19 febbraio, un incidente ha scosso le tranquille campagne di Ranzo, in alta Valle Arroscia, lungo la strada provinciale 453.

Un uomo di 61 anni, le iniziali R.C., era alla guida di un trattore quando, per cause ancora in corso di accertamento, il veicolo si è ribaltato, finendo sopra un'autovettura e proiettando il conducente a terra, sotto il proprio mezzo.

I soccorsi sono stati immediatamente allertati e al loro arrivo, l'uomo, seppur cosciente, era in condizioni critiche. Sul posto la Croce Rossa di Pieve di Teco, l'automedica e i vigili del fuoco. Mobilitato anche l'elicottero Grifo per un trasporto d'urgenza.

L'uomo, che ha riportato traumi al torace e al bacino, è stato elitrasportato in codice rosso all'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure dall'elicottero Grifo.