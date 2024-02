Carcare, piazza Genta diventa Ztl per tutelare i pedoni

Una zona a traffico limitato sarà istituita in piazza Genta dall'amministrazione comunale di Carcare, con l'obiettivo di tutelare i pedoni. La giunta Mirri ha recentemente deliberato l'atto d'indirizzo, considerando che l'area interessata è caratterizzata da un notevole afflusso di persone.

Il documento approvato prevede diverse misure volte a regolamentare il traffico e migliorare la fruibilità dello spazio pubblico. La zona a traffico limitato verrà istituita all'altezza dei civici 1 e 2 della piazza, su un'area complessiva di circa 150 metri quadrati. Questa misura sarà accompagnata dalla creazione di stalli di sosta per veicoli al servizio di persone diversamente abili, garantendo al contempo la sostituzione di uno stallo di sosta attualmente dedicato a tali veicoli con un'area a disco orario.

Inoltre, sarà introdotto un divieto di fermata in prossimità della zona a traffico limitato per garantire la fluidità della circolazione e la sicurezza dei pedoni. L'attuazione di queste misure sarà affidata al comandante della polizia locale, che provvederà anche all'istruttoria amministrativa e al coordinamento operativo per l'installazione della segnaletica verticale necessaria.