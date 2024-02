“Ciao professore”: a Ceriale l’ultimo saluto a Franco Gallea

Questa mattina (22 febbraio), a Ceriale, l’ultimo commosso saluto al professor Franco Gallea, docente di lettere, latino e greco al Liceo Giordano Bruno di Albenga, molto noto per il suo impegno culturale e sociale, scomparso lo scorso 19 febbraio all’età di 91 anni. Un grande uomo, capace di abbracciare la cultura vera e restituirla ad alunni e appassionati in pillole e lezioni rese indimenticabili dalla sua saggezza e ironia.

Un esponente del mondo della cultura e della scuola impeccabile, considerato maestro di vita dai tanti alunni a cui ha insegnato, nella sua lunga carriera. Un docente che sapeva motivare ed entusiasmare.

Dalla notizia della sua scomparsa, sui social sono innumerevoli i post a lui dedicati che attestano profonda stima e grande affetto nei suoi confronti e, questa mattina una folla numerosa si è radunata nella chiesa parrocchiale dei santi Giovanni Battista ed Eugenio a Ceriale per onorare la sua memoria e porgere l’ultimo saluto al professore.

Franco Gallea è stato presidente dell’Azione Cattolica per 12 anni, nell’associazione Vecchia Alassio, nella Consulta Ligure per la Cultura, Arti e Tradizione e nell’associazione Amici di Peagna-Ceriale, al Distretto Scolastico Ingauno, sempre in qualità di presidente. È stato consigliere della Fondazione Agostino De Mari, volendo limitare l’elenco agli incarichi più significativi.

Il professore era stato insignito dell’onorificenza di Cavaliere della Repubblica, due volte “Premio Regionale Ligure”, “Premio Luigi De Martini”, "Alassino d'oro", “Premio Mario Soldati”, oltre ad altri riconoscimenti a coronamento di una carriera sempre indirizzata alla difesa della cultura, di quella ligure in particolare, tutelandone, con ogni mezzo, l’identità e la dignità.

Franco Gallea ha lasciato i figli Angelo, Marco e Roberto, le nuore e i nipoti. Ai funerali hanno preso parte le autorità locali e rappresentanti del mondo associativo.