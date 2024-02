Albisola, la pizzeria "I soliti Pizzaioli" nelle 100 eccellenze italiane 2024 di Forbes

"È una delle riconoscenze nella ristorazione con la Stella Michelin e la guida del Gambero Rosso più grandi che si possano ricevere, siamo fieri ed orgogliosi di aver realizzato questo traguardo, è un riconoscimento che ci riempie di orgoglio e gratitudine. Vogliamo ringraziare ciascuno di voi per il sostegno e l'amore che ci avete dimostrato nel corso degli anni - ha detto l'imprenditore Riccardo Patruno che aveva fondato anche i Maximals con Davide Alpino - Ogni tanto arriviamo in ritardo sulle consegne e ogni tanto qualche tavolo aspetta qualcosina in più di quel che dovrebbe aspettare ma vi assicuriamo che tutto il nostro team lavora al 110% per dare ad ognuno di voi il miglior servizio possibile".

"A proposito di esempi positivi da seguire per i nostri ragazzi. Stasera non parliamo di sport ma di attività lavorativa. Riccardo e Simone sono due giovani varazzini che si stanno facendo largo nel mondo della ristorazione - ha detto il sindaco Luigi Pierfederici - Titolari della pizzeria 'I soliti Pizzaioli', di Albisola Superiore, hanno attirato le attenzioni della rivista Forbes, editoriale economico - imprenditoriale numero 1 al momdo, come una delle top 100 eccellenze italiane. Un importante riconoscimento per la loro attività imprenditoriale, che sicuramente rende merito al loro lavoro, ma soprattutto un bellissimo esempio per i tanti giovani che vogliono credere nei propri sogni e nel raggiungimento dei propri obiettivi coltivandoli giorno dopo giorno. Complimenti a Riccardo e Simone. Avanti così".