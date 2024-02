Una prospettiva sulla storia europea e nazionale "al femminile" a Bergeggi, appuntamento il 2 marzo

"Donne e Storia - Principesse, Regine, Avventuriere". Questo il titolo della conferenza organizzata per sabato 2 marzo, alle ore 17, presso la Sala Consigliare del Comune di Bergeggi dall'associazione di volontariato "L'ìzua" Onlus, in collaborazione con il Comune di Bergeggi e il patrocinio della Provincia di Savona.

Con un ingresso libero per tutti, l'iniziativa si propone di esplorare il ruolo delle donne nel corso del 1800, durante i cambiamenti risorgimentali, con particolare attenzione alle figure delle Marchesi Millelire di Bergeggi.

Attraverso slide e foto d’epoca, con narrazione storicamente ineccepibile ma leggera e briosa, la relatrice Maria Rosa Marsilio porterà gli ascoltatori in un vero e proprio viaggio nel tempo, un “dietro le quinte” che farà scoprire aneddoti e curiosità spesso trascurati dalla storia ufficiale. Marsilio presenterà una serie di “cammei” al femminile: regine, principesse, che sono state mogli, a volte malmaritate e madri di futuri re. Ma anche storie di avventuriere ed amanti reali. Donne che hanno amato e tutto perduto accanto a donne che, invece, dai loro amori reali hanno tratto ricchezza e prestigio. Donne che ruotano intorno ai Carignano, i nuovi Re di Sardegna.

Perché il nuovo secolo, l’Ottocento, non fu solo difficile per coloro, come i liguri, che si trovarono sottoposti ad un nuovo potere. Fu estremamente difficile e delicato anche per i Savoia, che si trovarono ad un passo dal perdere il trono di Sardegna. La grande storia europea e nazionale verrà quindi narrata anche da un punto di vista “al femminile”.

Inoltre, nel corso della manifestazione, sarà presente in costume d’epoca una parte del gruppo artistico savonese “Via col vento”.