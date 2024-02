Toirano, il sindaco De Fezza guarda al futuro: "Progetti importanti, al lavoro per continuità e rinnovamento"

A margine della presentazione del progetto turistico comprensoriale “Varatella Trail Area”, il sindaco di Toirano Giuseppe De Fezza ha parlato anche delle prossime elezioni che lo vedranno nuovamente candidato al ruolo di primo cittadino

"Come ho sempre detto, arriverò alla fine di questo quinquennio con una serie di progetti importanti che sto cercando di mettere a sistema - ha spiegato De Fezza - Tra questi, quello che abbiamo condiviso oggi e, come sapete, gli importanti fondi del PNRR per la rigenerazione urbana che ammontano a 1 milione e 400 mila euro. Stiamo facendo partire cantieri entro marzo, quindi mi sto dedicando moltissimo a quelli che sono i fatti di questa amministrazione".

"Ovviamente, stiamo già lavorando con il gruppo per presentare un progetto di continuità alla nostra popolazione e anche di rinnovamento, perché sappiamo benissimo che dopo il periodo pandemico c'è necessità e bisogno di sviluppare alcuni progetti che forse in quel periodo si sono un attimo rallentati. Tuttavia, ripeto, i fatti parlano da soli, perché nella realtà oggi andiamo a concretizzare 1 milione e 400 mila euro di fondi del PNRR" ha concluso infine il sindaco toiranese.