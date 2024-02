Un'intera valle fa squadra per il turismo outdoor: nasce il progetto “Varatella Trail Area” (FOTO e VIDEO)

Fare squadra per promuovere il turismo outdoor sul proprio territorio. Questa mattina è stato presentato il progetto turistico comprensoriale tra Toirano, Balestrino, Boissano, Borghetto Santo Spirito e Ceriale, con le amministrazioni rappresentate dai rispettivi primi cittadini (De Fezza, Saturno, Devincenzi, Canepa, Fasano), basato su attività di outdoor denominato “Varatella Trail Area”.

Il progetto, promosso dall’Associazione Festa dei Gunbi che opera nel settore della promozione turistica da oltre trent’anni e che è ormai una realtà consolidata e simbolo di serietà per tutta la Val Varatella, prevede una serie di interventi volti a rendere fruibile in modo completo il territorio comprensoriale, arginare il degrado ambientale, governare il flusso turistico, preservare lo spazio dedicato all'outdoor e dare una connotazione unitaria all'offerta turistica del comprensorio.

" Oggi è un grande giorno perché con l'Associazione Festa dei Gunbi nasce una nuova costola che il 'Varatella Trail Area': diamo parola al territorio - spiega Mirko Infantino, presidente dell'associazione - quello che noi facevamo una volta per la festa, e quindi la nostra festa enogastronomica conosciuta da tutti, oggi diventa un progetto di outdoor sul territorio e per il territorio. È un progetto molto ambizioso, ma siamo realisti: sappiamo cos'è il nostro territorio, sappiamo cos'è l'associazione e vogliamo prima creare il prodotto, al di là che il nostro territorio ha già un prodotto, e poi presenteremo il progetto molto ambizioso che si occuperà a 360° del nostro territorio ".

Il patto tra i Comuni e l’associazione Festa dei Gunbi è stato sottoscritto in linea con gli obiettivi di Regione Liguria e del Piano del Turismo 2020, con l’obiettivo di promuovere la creazione e l’aggregazione di prodotti turistici differenziati con particolare attenzione al turismo esperienziale ed al turismo outdoor.

"Tutti i comuni interessati e sottoscrittori del protocollo d’intesa hanno architetture naturali, storiche, civili e religiose di grande interesse, oltre ad essere ricchi di una rete escursionistica che si sviluppa per diversi chilometri - spiega Giuseppe De Fezza, sindaco di Toirano - Il distretto turistico outdoor 'Varatella Trail Area' si prefigge infatti, riconoscendosi nell’identità territoriale, di migliorare ed implementare la qualità ambientale, la qualità dell’accoglienza e della vita delle comunità residenti e turistiche che scelgono il nostro territorio. L’intento delle cinque Amministrazioni, con capofila Toirano, è proprio quello di far diventare questo progetto un volano per lo sviluppo socio economico del nostro amato territorio".