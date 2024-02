Toirano, De Fezza rilancia la sfida: "Pronti a dare ai cittadini una proposta di continuità"

“Dopo l’intenso lavoro che ho svolto, per mettere a sistema gli ultimi progetti ed intenti di questa Amministrazione, che sono figli degli ultimi finanziamenti ricevuti per un importo pari ad 1.400.000 euro ovvero: “fondi PNRR”, “fondi regionali per la rigenerazione urbana del centro storico” e “fondi per il sistema di video sorveglianza diffuso su tutto il territorio”– tutti lavori che avvieremo nel breve termine - ho avuto il tempo di fermarmi a fare le necessarie riflessioni e valutazioni, condite anche dalla giusta autocritica per ripercorrere mentalmente i miei 5 anni di governo del paese. La mia è stata una lettura attenta delle dinamiche, degli eventi, dei progetti messi a sistema, degli imprevisti e di tutto quanto ha coinvolto Toirano dal 2019 sino ad oggi. Ho voltato lo sguardo verso il passato e l’ho ripercorso tutto con maniacale attenzione”.

Lo afferma il sindaco uscente di Toirano Giuseppe De Fezza, annunciando la ricandidatura alle Amministrative 2024.

“Nel farlo ho preso il programma elettorale del 2019 ed ho iniziato a spuntare ogni punto del documento che ha sancito il patto elettorale con i miei cittadini e che ho cercato di onorare al meglio.

Quando ho ultimato questo lavoro certosino, ho potuto constatare, che quelle promesse sono state concretizzate e che gli impegni sono stati mantenuti, solo a titolo d’esempio voglio ricordare alcune opere pubbliche realizzate da questa amministrazione: la sistemazione della viabilità, la ristrutturazione del palazzetto dello Sport, l’adeguamento antincendio delle scuole elementari, l’efficientamento energetico delle scuole medie, la realizzazione della strada orti e pagliacci, la regimazione delle acque e la messa in sicurezza dal rischio idrogeologico della strada che porta alle grotte, la messa in sicurezza della falesia persistente sul campo sportivo, la realizzazione del nuovo argine del Varatella, la realizzazione dei loculi nel cimitero del capoluogo, la riqualificazione di Via Mainero, la riqualificazione dei parchi pubblici Rosciano e Romina e nel mese di febbraio partiranno i lavori per la riqualificazione del secondo lotto della Borgata Certosa.

A ciò si aggiunga che nonostante il fallimento del soggetto attuatore che ha realizzato il centro commerciale in Via dell’innovazione, siamo riusciti ad ottenere la realizzazione della strada di collegamento che collegherà Via Maccagne con la zona artigianale, cantiere che partirà nei prossimi mesi.

Particolare attenzione è stata prestata al miglioramento dei servizi, alla salvaguardia dell’ambiente, alla ricerca scientifica nelle grotte, ed agli eventi, sia di carattere culturale che sportivo ed enogastronomico in collaborazione con le associazioni di volontariato.

Ripercorre i il programma elettorale è un buon esercizio, che invito tutti i cittadini a fare; Ti permette di avere una visione oggettiva e di poter dare il relativo giudizio.

Non sono mancati gli imprevisti e devo dire che in questi 5 anni sono stati tanti, ricordo quando nel novembre 2019 si è verificato un evento alluvionale importante che ha provocato una frana lungo la strada bianca che conduce all’abbazia di San Pietro; non ci siamo scoraggiati e con l’ufficio tecnico, abbiamo chiesto ed ottenuto i contributi a Regione Liguria per la messa in sicurezza ottenendo quasi 200.000 euro. Oppure quando, sempre per eventi calamitosi, il versante adiacente la Chiesa rupestre di Santa Lucia ha avuto un importante smottamento causando la chiusura della grotta di Santa Lucia; anche in quel caso, utilizzando i fondi del nostro bilancio, seppur in una situazione epocale difficilissima abbiamo reperito oltre 70.000 euro per eseguire in urgenza i lavori e procedere con la riapertura del sito turistico delle grotte. Questi eventi ci hanno sempre più dato consapevolezza di quanto sia importante la resilienza del nostro territorio, investendo sempre di più nel nostro gruppo di Protezione Civile e riuscendo a portare un distaccamento dei Volontari dei Vigili del Fuoco nel nostro comune.

Nel fare autocritica, ho anche tenuto conto di quanto mi è stato rimproverato dalla parte più critica ovvero di essere stato, per alcuni, un Sindaco “assente”; tuttavia, nella lettura del mio percorso ho potuto constatare come non ho mai disatteso un impegno istituzionale, come sono sempre stato presente agli eventi della tradizione toiranese - da quelli laici a quelli religiosi - mettendomi sempre a disposizione dei cittadini, dei volontari e delle associazioni, che ringrazio ancora per il grande contributo che danno alla nostra Toirano e per l’aiuto che diedero all’Amministrazione per la ripartenza post pandemica organizzando con coraggio e passione eventi per riportare luce dopo un momento di buoi totale. Sono sempre stato presente quando i cittadini hanno chiesto un incontro o un sopralluogo e non l’ho mai negato a nessuno. Sono andato davanti alla Presidenza del Consiglio dei Ministri di Roma, battendomi come un leone, quando ho dovuto tutelare il nostro territorio per impedire di realizzare una discarica da 4 milioni di metri cubi per trent’anni nelle Cave Torri. Penso che i fatti parlano da soli ed il duro lavoro svolto ed i suoi risultati sono a tutti tangibili, ancor più se analizziamo il nostro bilancio; ulteriore esercizio necessario per poter dare una lettura finale al mio percorso.

Dall’analisi finanziaria emergono risultati, permettetemi la parola “straordinari” in quanto la situazione del bilancio comunale è ottima; ciò, nonostante l’evento pandemico e le sue ripercussioni negative - che hanno avuto un forte impatto economico sulle nostre entrate e sulla gestione della macchina comunale.

Quando parlo di risultati straordinari, lo faccio con orgoglio perché è necessario ricordare che a causa della pandemia e dei postumi negativi che ha generato - a cui si deve aggiungere la crisi energetica ed i conseguenti rincari - la mia Amministrazione ha governato dal 2020 al 2024 senza avere a disposizione 4 milioni di euro ( un ammanco di 1 milione all’anno) rispetto alle amministrazioni che mi hanno preceduto; ciò, a causa della chiusura del sito turistico delle grotte durante la pandemia e della flessione negativa dei visitatori alla sua riapertura; hanno altresì influito l’assenza dell’attività estrattiva delle cave, l‘assenza di oneri di urbanizzazione ed il rincaro dell’energia elettrica.

E’ stata dura, ma nonostante queste avversità, non solo l’Amministrazione De Fezza ha evitato il default finanziario del Comune di Toirano, preservando il bilancio che è sano e gode di ottima salute, ma ha anche mantenuto: i servizi comunali, cercando ove possibile di migliorarli, l’aiuto ed il sostegno sociale alle fasce deboli e gli impegni elettorali; tutto ciò senza aumentare le tasse ai cittadini e riducendo drasticamente il debito rispetto agli ultimi vent’anni; inoltre abbiamo lavorato intensamente captando nuovi finanziamenti.

Questi risultati sono il frutto di un duro e serio lavoro, fatto in equipe con i nostri funzionari, uomini e donne competenti che hanno saputo mettere a disposizione del nostro paese e dell’Amministrazione, tempo e professionalità ed a cui vanno tutta la mia stima ed i miei sinceri ringraziamenti.

L’eccezionale risultato ed i tanti progetti in cantiere mi hanno fatto fare delle riflessioni di responsabilità che motivate dal mio gruppo e dai tanti cittadini che ho incontrato in questi ultimi mesi, mi hanno convinto a candidarmi nella competizione elettorale di giugno 2024.

Siamo pronti a dare ai cittadini una proposta di continuità, ma anche di rinnovamento, considerato i finanziamenti ricevuti e quelli in corso di valutazione ed approvazione su altri progetti a cui abbiamo lavorato. Siamo certi che grazie, all’eredità positiva della mia prima amministrazione, alle iniziative avviate ed al traghettamento post pandemia, nel prossimo quinquennio Toirano avrà uno sviluppo economico e sociale senza eguali. Siamo, altresì, consapevoli che sarà necessario intervenire sulle aree del paese dove persistono ancora criticità da risolvere, vedi un esempio su tanti la zona artigianale, di cui ancora non disponiamo delle aree e per la quale da tempo stiamo trattando con i curatori fallimentari il passaggio e la cessione delle strade per poter poi effettuare i necessari restyling. So che questo tema è molto sentito, e per tanto voglio rassicurare i cittadini e le attività presenti su quell’area, informandoli che abbiamo avviato un tavolo di lavoro con i soggetti interessati ed abbiamo iniziato l’iter di acquisizione delle aree.

Ma il segno decisivo per lo sviluppo socioeconomico toiranese sarà l’approvazione del Piano Urbanistico Comunale; documento strategico che è pronto per essere condiviso e discusso con la popolazione, le attività le associazioni ed i gruppi consiliari; tuttavia, abbiamo ritenuto corretto valutarlo e farlo valutare dalla prossima amministrazione. Con il nuovo PUC Toirano avrà la sua linea strategica di crescita e di sviluppo mediante un cambio culturale importante, prediligendo alla cementificazione, la realizzazione di prime case con lo scopo di recuperare i terreni incolti, mitigare il rischio idrogeologico mediante la sistemazione dei vecchi muri a secco, la regimazione delle acque, la messa in pristino delle bealere e della sentieristica. Il piano urbanistico da noi redatto prediligerà: l‘efficientamento energetico mediante la realizzazione di comunità energetiche, il turismo sostenibile ed esperienziale e lo sviluppo rurale legato da un sistema outdoor intercomunale messo in atto con i Comuni di Balestrino, Borghetto S.S., Boissano e Ceriale che vedrà il Comune di Toirano capofila insieme ad una delle associazioni locali storiche di promozione turistica “l’associazione Festa dei Gunbi”; il progetto ha già preso forma grazie all’entusiasmo ed alla motivazione dei e volontari e sarà attuato formalmente nel mese di febbraio; infatti è prevista la firma del protocollo d’intesa tra i comuni facenti parte del progetto e l’associazione. Sarà un cambio epocale per tutta la Val Varatella e per l’economia del nostro territorio.

Alla luce di tutto questo credo sia doveroso continuare il mio impegno in politica e candidarmi come Sindaco con una squadra rinnovata ed integrata da candidati giovani e motivati.

Ho capito ancora di più che, oltre a passione e impegno, anche la competenza e la conoscenza della macchina comunale sono elementi essenziali per occuparsi, con successo, del governo del nostro paese. Ho maturato una lunga esperienza nel nostro comune che conosco ormai da 20 anni, ho iniziato nel 2004 all’età di 21 anni, facendo la gavetta ho consolidato un rapporto di fiducia con i miei funzionari e con i cittadini; sono pronto a mettere nuovamente a disposizione di Toirano le mie competenze manageriali professionali. In questi venti anni di impegno nel nostro paese, ho potuto conoscere molti ambiti e toccare tappe diverse tra loro: dall’esperienza sul campo, imparando a conoscere il nostro vasto territorio, le nostre borgate, la nostra frazione, le loro peculiarità, le loro tradizioni e le loro criticità; ricordo ancora le lunghe chiacchierate, con persone che detenevano la memoria storica di Toirano, e che oggi purtroppo non ci sono più, ma dai quali ho cercato di imparare il più possibile, le camminate per i sentieri per recarmi verso le sorgenti dei nostri acquedotti. È stato un lungo percorso, accompagnato nel tempo dalla fiducia di coloro che mi hanno sempre sostenuto; imparando a conoscere da vicino bisogni, esigenze e necessità dei miei Concittadini e di Toirano e per acquisire tutte le competenze necessarie sul campo.

Per me la politica è preparazione, è un impegno che va vissuto con passione. E oggi, la mia candidatura a Sindaco è frutto del desiderio di mettermi nuovamente a disposizione per dare continuità e portare in alto Toirano, grazie ai progetti avviati ed al duro lavoro svolto in questi 5 anni”.