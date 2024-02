Intelligenza artificiale: dopo la sperimentazione in Radiologia al San Paolo si userà anche negli altri ospedali Asl

La sperimentazione è stata fatta attivando la soluzione “Boneview” a titolo gratuito per un periodo di oltre un anno alla Radiologia del nosocomio savonese, per supportare il radiologo nell’identificazione delle fratture.

L'algoritmo analizza le radiografie realizzate sui pazienti arrivati in pronto soccorso con sospette fratture ossee, riporta al medico un responso sulla probabilità che ci sia una frattura o meno, mettendo in ordine le radiografie positive, poi quelle dubbie e infine quelle negative, permettendo anche di intervenire sulle liste di attesa al Pronto Inoltre lo studio apre a ulteriori implementazioni che consentano di velocizzare ulteriormente la presa in carico dei casi di sospetta frattura mediante l’uso dell’AI.