Giovani investiti in valle Armea, intervento chirurgico per la ragazza: ora è stabile

E' al momento stabile e si trova in rianimazione in prognosi riservata la ragazza che ieri mattina è stata investita da un camion a Bussana, frazione di Sanremo, mentre stava andando, insieme a suo fratello che purtroppo non ce l'ha fatta, a scuola.

I due ragazzi sono stati schiacciati contro un muro da un camion, che trasportava tubi in acciaio, nella zona di valle Armea.

La ragazza, a seguito del politrauma riportato, è stata sottoposta a un intervento chirurgico all'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure, terminato intorno alle due di notte.

Al momento la studentessa risulta stabile all'interno di un quadro di gravità clinica generale.

L'intervento è stato eseguito da un'equipe composta da tre chirurghi ortopedici e uno di chirurgia vertebrale, oltre all'anestesista e al personale infermieristico specializzato di sala operatoria.