“Ero una brava ragazza”: a Vado la presentazione del libro dell’artista Ornella Scarrone

Sabato 23 marzo alle 17 alla Baia dei Pirati di Vado Ligure verrà presentato il libro “Ero una brava ragazza” di Ornella Scarrone. L’evento sarà condotto dal giornalista e blogger Stefano Pezzini.

“Ero una brava ragazza” è l’autobiografia dell’artista savonese Ornella Scarrone, da decenni compagna di vita di Walter Cicerone, il “cantore per immagini” di Porto Vado, e soprattutto mamma di Alessandro Boggero, liceale colto, pieno di valori, idee, arte, fermatosi per sempre in un incidente stradale a 17 anni.

Un libro autobiografico che vuole essere soprattutto un tributo ad Alessandro e a Virgilio Scarrone, partigiano, uomo di grande umanità, padre di Ornella. Uno scritto capace di arrivare al cuore del lettore, che racconta, in sottofondo, una provincia, quella di Savona, borghese e bigotta, negli anni del boom economico, del denaro come valore, tradendo gli ideali della Liberazione, delle lotte giovanili e delle donne che, in provincia, arrivano sempre dopo, sempre tardi.

Ornella, la cui scrittura, immediata, quasi naif, sorprende piacevolmente, racconta la sua storia che è archetipo di un’epoca, di un’idea di donna e di giovane, e allo stesso tempo racconta un percorso di autoanalisi che le è servito per rendere immortale un figlio strappatole troppo presto dal fato.

Il libro, curato da Augusto Perseo per la parte grafica, custodisce fotografie e opere di Alessandro, Ornella e Walter, quasi una confessione pubblica per rendere immortale l’arte.

Il ricavato della vendita del libro, ad offerta libera, servirà all’Associazione Alessandro Boggero per promuovere il museo a lui dedicato.

Quasi in contemporanea con la presentazione del libro “Ero una brava ragazza”, nella vetrine della Banca di Pianfei, a Savona, verrà allestita una mostra delle opere di Ornella Scarrone e Walter Cicerone.