Garlenda, la sociologa Alessia Cotta Ramusino presenta il libro "100 donne vestite di rosso"

L'evento si svolgerà giovedì 29 febbraio 2024 con inizio alle ore 18 al Golf Club di Garlenda nella rassegna de "I giovedì d'autore", in collaborazione con la FIDAPA (Federazione Italiana Donne Arti Professioni Affari/Associazioni) Sezione di Albenga. Dialoga con l'Autrice il Dott. Elisabetta Franzoia, responsabile Liguria EDELA-Associazione Orfani di femminicidio).

Il libro si articola in 100 storie didascaliche attraverso cui la sociologa, scrittrice e cantante genovese Alessia Cotta Ramusino dà al lettore uno spaccato delle sue esperienze di vita in una successione cronologica, attraverso le descrizioni delle donne della sua famiglia, di figure femminili del mondo dello spettacolo, dei personaggi di fantasia, degli insegnanti, di tutti coloro che nella vita di una persona offrono modelli cui ispirarsi e che contribuiscono in maniera preponderante all’educazione, alla formazione, allo sviluppo, alla crescita e maturazione di un individuo di valore.

100 sono le donne che in Italia in un anno perdono la vita per mano del compagno o ex compagno: una donna ogni tre giorni. Nasce in Italia il movimento di sensibilizzazione "100donnevestitedirosso", a Genova, nel 2017. È l’unico movimento ‘non di importazione’ made in Italy, generato da istanze popolari provenienti dal tessuto sociale italiano. L’impronta tuttavia è internazionale. La visione della fondatrice, Alessia Cotta Ramusino, attraverso esperienze di vita vissute in Italia e all’estero, si rende conto di come le donne siano state trattate e, in molte parti lo siano tuttora, in modo discriminatorio. Contiene musiche dell’autrice e l’audiolettura completa. Questo volume sostiene UNICEF.

Conduce l'evento Fabrizio Marabello (ideatore e organizzatore della rassegna storico-culturale) il quale si dichiara molto soddisfatto per il successo che la presentazione di libri sta ottenendo non solo in Liguria ma anche con la partecipazione di pubblico proveniente dal Piemonte e dalla Lombardia.

L'ingresso all'evento è libero mentre chi desidera prenotare il buffet con l'Autrice (€ 25) può telefonare ai numeri 329.8075965 oppure 335.6349813 (Marco Viola, patron del ristorante del Golf Club di Garlenda).

