Unitre Loano: il 2 marzo conferenza su “L’emancipazione femminile fra Ottocento e Novecento”

Proseguono le conferenze tematiche con esperti e professori di rilievo promosse da Unitre Loano con il patrocinio dell'assessorato a turismo, cultura e sport del Comune di Loano.

Sabato 2 marzo alle 15 nella sala consiliare di Palazzo Doria si terrà una conferenza su “L’emancipazione femminile fra Ottocento e Novecento: le donne e la Grande Guerra” a cura di Elisabetta Bertolotti, specialista di storia dell’Ottocento e del Novecento.

L'ingresso è libero.

Per iscriversi ai corsi di Unitre Loano è necessario recarsi presso la sede in via Stella 36, al secondo piano dell'ex ospedale Ramella, dal lunedì al venerdì dalle 15 alle 17.30. La quota di iscrizione, di 40 euro, consente di frequentare tutti i corsi.

Per informazioni sui corsi è possibile visitare il sito www.unitreloano.it, chiamare i numeri 019.666836 o 375 5445818 (WhatsApp) o inviare una mail all’indirizzo info@unitreloano.it.