È nata “ViviAmo Andora”, la presidente Patrizia Lanfredi: “Al servizio dei cittadini, ma non so se mi candido”

Patrizia Lanfredi, ex vicesindaco del Comune di Andora è di nuovo in pista. Per ora, in qualità di presidente della neonata associazione di volontariato “ViviAmo Andora”, con l’obiettivo di migliorare, promuovere e valorizzare il bellissimo territorio di Andora e delle sue frazioni. Un gruppo di persone che mettono a disposizione le loro competenze, per studiare, progettare e realizzare idee innovative con lo sguardo rivolto al futuro, senza dimenticare il passato e l’importanza del presente.

È il preludio della candidatura alle Amministrative 2024? “Non so ancora se mi candiderò alle prossime elezioni. È ancora presto e devo valutare molte cose - spiega ai microfoni di Savonanews l'ex vicesindaco di Andora Lanfredi -. Ora sono davvero felice di presentare l’associazione ViviAmo Andora che con coraggio, tenacia ed entusiasmo, in collaborazione con tutti coloro che vorranno partecipare, si occuperà di raccogliere idee per il miglioramento del territorio e di metterle in atto a beneficio di chi cresce, lavora e vive ad Andora”.

“Oggi siamo un gruppo di persone con diverse specializzazioni con tanti progetti rivolti ai giovani, agli anziani, alle famiglie, senza dimenticare le categorie più deboli e disagiate. Domani vorremmo diventare un contenitore e un laboratorio di progetti nuovi e concreti, proponendo una visione innovativa e di qualità del nostro paese, anche con eventi sportivi, culturali e d'intrattenimento per il piacere dei cittadini e dei turisti”, conclude la presidente di ViviAmo Andora.

Nei prossimi giorni saranno illustrate le attività che sono in fase di progettazione, incontri con i cittadini aperti a tutti, volti ad ascoltare le necessità e al confronto per creare percorsi condivisi per affrontare le problematiche del territorio andorese.