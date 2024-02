Rinviato per maltempo il presidio per la pace in piazza Mameli a Savona

A causa delle condizioni meteo avverse, il presidio previsto oggi (27 febbraio) alle 17.30 (leggi QUI), organizzato dal comitato "Tavolo della Pace" di Savona per chiedere ancora una volta lo stop di tutte le guerre in atto, nell'ambito della Giornata nazionale di mobilitazione nelle città italiane per il cessate il fuoco in Palestina e Ucraina, è rinviato a martedì 5 marzo sempre in Piazza Mameli.

Il comitato "Tavolo della Pace - Savona" è composto da Cgil Savona, Anpi Provinciale Savona, Aned Savona Imperia, Arci Savona, Libera, Sunia SV, Federconsumatori SV, Acli Savona, Auser Savona, Udi Savona, Amici Italia Cuba, Anteas SV, Legambiente SV, Isrec SV, La Bottega della Solidarietà, Caritas Diocesana SV-Noli, Pax Christi Punto Pace Cogoleto Helder Camara.