Vigili del fuoco in azione nel tardo pomeriggio odierno a Varazze, in via Piave, per un principio di incendio ai danni del ponte di legno che collega con via Montegrappa.

L'immediato intervento ha permesso di ridurre al minimo i danni: a causare le fiamme è stato il malfunzionamento di un trasformatore elettrico.

Non si registrano persone ferite o intossicate.