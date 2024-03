Niente più colazione offerta per i donatori di sangue, un lettore: "Non cambierà il modo di agire, ma è svilente"

Riceviamo e pubblichiamo la lettera giunta alla nostra redazione da parte di un cittadino donatore di sangue: Buongiorno direttore, scrivo questa e-mail da cittadino Savonese, da genitore che prova a educare al meglio i propri figli cercando di trasmettere i valori di solidarietà e aiuto verso il prossimo.

Mi ricordo che da bambino accompagnavo mia nonna all’Avis di Savona (aveva addirittura ricevuto la croce d’oro) per la sua costanza e dedizione nell’effettuare donazione del sangue per anni. Ho sempre ammirato mia nonna, severa con dei valori e principi, l’idea che un giorno anche io potessi diventare un donatore mi affascinava anche se avevo paura degli aghi. All’età di 30 anni iniziai a donare, dono regolarmente ormai da 17 anni (ho perso il conto di quante donazioni).

Questa mattina mi reco al San Paolo di Savona, al centro trasfusionale per effettuare la donazione, noto con piacere che sono stati inseriti giovani infermieri e medici per un ricambio generazionale. Finita la donazione mi accorgo di non avere il tagliandino per effettuare la colazione al bar dell’ospedale e tra me e me penso ad una dimenticanza del neo dottore, mi reco comunque al bar facendo presente attraverso il libricino Avis dell’avvenuta donazione e con stupore scopro che non viene più concessa la colazione per i donatori.

Premetto che non è di certo la colazione offerta che fa sì che un donatore faccia o meno la donazione, ma trovo questa cosa veramente svilente ed in contraddizione con tutte le campagne di sensibilizzazione per il bisogno di sangue. Mi chiedo: è l’ennesimo taglio del nostro presidente di Regione? Succede solo a Savona? No perché è veramente imbarazzante per Savona e tutti i cittadini savonesi se riguarda solo la nostra provincia.

Non so se prenderà in considerazione la mia lettera, il sangue è vita, non è di certo una colazione non offerta che cambierà il modo di agire di un donatore, resta il fatto che se è una misura presa solo nella nostra città o regione è un pessimo biglietto da visita anche per tutti i donatori che arrivano da fuori.