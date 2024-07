"Degrado e incuria alla spiaggia libera di via Michelangelo ad Albenga"

Riceviamo e pubblichiamo la lettera di un lettore su spiaggia libera di Albenga.

"Sono un residente del quartiere di Vadino di Albenga e vorrei segnalare la situazione di incuria e abbandono in cui versa la spiaggia libera che si trova in via Michelangelo, tra la lega navale e il residence Sole. Tra l'altro questa triste spiaggia si trova di fronte a uno splendido giardino curato da un residente della zona, dove cresce una rara specie di fiore, il giglio di mare.

Questa situazione non è certo un bel biglietto da visita per una località turistica come Albenga, dove un tratto di spiaggia che dovrebbe essere curato dal comune versa attualmente in pessime condizioni: vecchi natanti buttati sull'area pubblica dell'arenile (in pratica si tratta di una piccola discarica a cielo aperto di barche abbandonate), grossi sassi e arbusti sparsi qua e là, così come pezzi di ferro e rifiuti in legno provenienti anche dal mare.

Circa tre settimane fa ho inviato anche una mail all'Urp del comune di Albenga in cui ho segnalato questa situazione di degrado, confidando nel tempestivo intervento da parte degli uffici comunali competenti. Finora la mia segnalazione non ha dato alcun esito.

Spero che, dopo le belle parole spese in favore del turismo da parte dei protagonisti della recente campagna elettorale, la fiducia e le aspettative dei residenti della zona in cui abito possano essere ricambiate, perché ne beneficerebbero sia l'economia e l'immagine di Albenga".

Lettera firmata