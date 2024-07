"Senso di umanità, disponibilità e professionalità", il ringraziamento speciale al personale sanitario del Santa Corona e San Paolo

Riceviamo e pubblichiamo questa lettera arrivata alla nostra redazione:

"Quest'anno, a settembre, mi sono ammalata di una malattia di quelle che si definiscono brutte. Come tutti, vivevo come se a me non dovessero mai capitare episodi simili, ma questa malattia ha cambiato la mia realtà. Ero stata ricoverata in ginecologia su richiesta del mio medico, dottor Fedon, al Santa Corona di Pietra Ligure, per quello che si riteneva un intervento piuttosto banale, che si è poi rivelato essere di tutt'altra natura".

"Le infermiere Federica e Patrizia di ginecologia, e tutte le altre del reparto dove ero stata ricoverata (che credo fosse l'ex punto nascite), si sono dedicate a me, che mi ero ricoverata senza neanche il pigiama, con tutto l'affetto, il rispetto e la dedizione che si possono offrire a una persona malata e stordita da una verità improvvisa. Sono stata in quel reparto per parecchi giorni. Il primario, la dottoressa Airaudi, e il dottor Vigliercio sono sempre stati presenti, anche quando non li aspettavo, come la domenica mattina, mentre l'assistenza delle Operatrici Socio-Sanitarie, degli infermieri e delle infermiere, e perfino del caposala, è sempre stata puntuale ed affettuosa".

"Sono poi stata trasferita al San Paolo di Savona, dove il primario, dottor Volpi, ha deciso per un intervento decisivo ed importante, coadiuvato dalla dottoressa Lazzari; l'intervento c'è stato ed è stato un successo, anche perché un primario che ama Bach come potrebbe mai sbagliare in quanto a sintonia e precisione? Sono poi tornata al Santa Corona per un ciclo di chemioterapia con l'apporto della dottoressa Cecilia Nasso, pronta a spiegare ed a motivare qualunque decisione, vicina e disponibile, con le brave infermiere sempre presenti".

"Sono tornata al San Paolo per la radioterapia, seguita dalla dottoressa Chiola, che mi ha anticipato il ciclo di interventi e le possibili conseguenze, e ho conosciuto uno stuolo di tecnici, medici e infermieri (Teresa e Andrea), tutti coordinati dal Primario, Dottoressa Siccardi, i quali sono stati con me per ventisei lunghi giorni e, mentre mi curavano, mi tenevano anche compagnia. Nel frattempo, ho fatto le TAC, le risonanze magnetiche e tutto il resto".

"Scrivo questo non solo per raccontare cosa si deve affrontare nel corso di questa malattia, ma per far sapere quanto può essere importante per un malato che si sente impotente di fronte agli eventi appoggiarsi a persone affettuose, rispettose, gentili, che ti ascoltano quando chiedi una maglietta o una bottiglietta d'acqua. Ho attraversato quest'anno così difficile per me affrontando giorno per giorno ciò che accadeva, soprattutto perché avevo vicino altri esseri umani la cui sensibilità entrava in contatto con la mia; non finirò mai di ringraziarli tutti e mi auguro per loro e per noi che vengano sempre riconosciute le loro capacità e le loro responsabilità, che vengano pagati per il merito che sempre dimostrano, che ci siano nuove assunzioni e che i giovani rimangano a lavorare in Italia salvaguardando la nostra sanità che, fino a qualche anno fa, era considerata la migliore al mondo e che, come posso testimoniare, è ancora composta da persone meravigliose".

"Devo anche ringraziare l'associazione Pietra Soccorso per avermi condotta a Pietra e a Savona per sottopormi alle cure, anche loro sempre gentili e puntuali".

Una paziente