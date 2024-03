La Croce Bianca di Savona rinnova i quadri dirigenziali: a giugno le elezioni

Rinnoverà la prossima fine primavera i propri quadri dirigenziali la Croce Bianca di Savona dove, i prossimi 15 e 16 giugno, si svolgeranno le elezioni per il rinnovo del Consiglio d'Amministrazione e del Collegio dei Probiviri.

Per partecipare alla votazione occorre essere iscritti all'albo associativo ed essere in regola con il pagamento delle quote annuali.

Per presentare invece domanda per un'eventuale candidatura, secondo quanto previsto dal regolamento sociale, l'interessata/o dovrà risultare socio da almeno tre mesi. Quindi le proposte di candidati non soci devono essere precedute dalla richiesta, su modulo da ritirare in sede, per essere ammessi nella lista soci dopo consenso del cda.