Non solo la copiosa pioggia e il mare decisamente molto mosso come da previsione, a nella zona del porticciolo di Capo San Donato a Finale Ligure anche il vento ha causato non poca preoccupazione.

In particolare a qualche centinaia di metri dalla costa, dove una spettacolare e imponente tromba d'aria ha destato l'attenzione e lo stupore di tutti i finalesi, che l'hanno potuta ben osservare da diversi chilometri di distanza.