Frana in Lungomare Europa a Varazze. Il sindaco: "Massima priorità a questo intervento, mezzi al lavoro per rimuovere il materiale distaccato"

"Questa mattina, con i tecnici comunali, ho effettuato un sopralluogo su Lungomare Europa per valutare la situazione e per programmare gli interventi da eseguirsi dopo il distacco roccioso verificatosi nella prima mattina di ieri".

Queste le parole del sindaco di Varazze Luigi Pierfederici dopo la frana che si è verificata nel versante lato monte della passeggiata varazzina tra la Baia dei Pescatori e lo sbocco lato Savona della galleria "Invrea".

Il comandante della polizia locale Mauro Di Gregorio per motivi di sicurezza ha emanato ieri un'ordinanza di chiusura di divieto di transito pedonale e veicolare del tratto che è stato transennato.

"Ho chiesto di dare massima priorità a questo intervento e già da domani i mezzi saranno al lavoro per rimuovere il materiale distaccato e per effettuare i primi interventi necessari così da consentire le valutazioni tecniche fondamentali per la riapertura in sicurezza del tracciato - prosegue Pierfederici - Stiamo facendo tutto il possibile per limitare la chiusura del tratto interessato dalla frana e riaprire il prima possibile il tracciato nella sua interezza".