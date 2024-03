Erli ricorda Teresa Maruca: da "Lisetta" tanti amici, anche lo chef Gianfranco Vissani

Molti habitué dal Piemonte, dalla Lombardia e da tutto il comprensorio Ingauno hanno ricordato ieri (3 marzo, ndr) Teresa Maruca detta "Lisetta", la ex titolare dell'omonimo ristorante di Erli mancata pochi giorni fa, in febbraio, con una cena ricordo proprio nel locale che aveva raccolto in eredità gestendolo poi per anni e anni.

Il figlio Alberto Delfino ha voluto organizzare, con la collaborazione dell'Agenzia Eccoci e Luca Galtieri di Tg Events, una serata di cucina e musica a ricordo della mamma: ospite d'onore il famoso chef Gianfranco Vissani. Durante la cena, che ha visto il "sold out" ed è stata allietata dalla musica del cantante Stefano Morandi, Vissani ha invitato gli intervenuti a comprare prodotti alimentari italiani facendo molta attenzione alle etichette, "poiché molte multinazionali, che si stanno appropriando di tutto, vestono velatamente di genuinità fasulla le confezioni di generi alimentari legati tipicamente alla cucina italiana".

"Lisetta continua - ha ribadito il figlio Alberto Delfino - e in suo nome e onore non interromperemo ad offrire ai nostri amici clienti la genuinità della nostra cucina ligure".