Ceriale, al via la 45esima rassegna dei Libri di Liguria: cinque serate culturali a Peagna

Torna a Peagna uno degli appuntamenti culturali più attesi di fine estate. Dal 29 agosto al 3 settembre il Teatro all’aperto “Carlo Vacca” ospiterà le cinque serate della 45esima edizione della Rassegna dei Libri di Liguria, promossa e organizzata dall’Associazione Amici di Peagna con il sostegno e il patrocinio del Comune di Ceriale.

Il filo conduttore di questa edizione sarà la tutela del territorio, dell’ambiente, del paesaggio e della biodiversità, letti come elementi di un bene comune da conoscere, proteggere e tramandare.

La rassegna prenderà ufficialmente il via sabato 29 agosto alle ore 18 con l’inaugurazione, in Casa Girardenghi, della mostra bibliografica dedicata ai nuovi “Libri di Liguria”, acquisiti nell’ultimo anno dalla biblioteca specializzata “Libri di Liguria – Prof. Francesco Gallea”. Saranno inoltre visitabili le esposizioni “Quadri di Liguria” dell’Associazione Lo Schizzo APS di Toirano e una selezione di opere del Circolo degli Artisti di Albissola, proposta in ricordo dello storico presidente Antonio Licheri. Intorno alle 19 seguirà un buffet libero offerto da Albenga in Tavola Gourmet di Ceriale.

«La Rassegna dei Libri di Liguria arriva alla sua 45esima edizione continuando a mantenere intatta la propria identità e, allo stesso tempo, rinnovando ogni anno temi e occasioni di approfondimento – sottolineano dall’Associazione Amici di Peagna –. Anche quest’anno abbiamo voluto costruire un programma che unisce libri, ambiente, paesaggio, storia, fotografia, musica e cultura ligure. Un ringraziamento va al Comune di Ceriale e a tutte le associazioni, realtà e persone che collaborano con noi e rendono possibile una manifestazione che vive soprattutto grazie alla partecipazione del pubblico».

La prima serata, sabato 29 agosto alle 21, sarà dedicata a “Il bene comune. Le sue radici e la sua tutela”. Nell’ottavo centenario della morte di San Francesco d’Assisi, Don Gabriele Maria Corini e Giacomo Montanari rifletteranno sulla salvaguardia del Creato e dei beni naturali della collettività. Modererà Alberto Calandriello.

Domenica 30 agosto spazio ai “40 anni di Slow Food Italia: la biodiversità come bene comune”, con Luca Martinotti, Monica Maroglio e Luca Lanzalaco, moderati da Davide Michelini. Il 31 agosto l’incontro “Custodi del Ponente. La cura del paesaggio ligure nell’opera di Francesco Biamonti e Nico Orengo” vedrà protagonisti Alessandro Carassale, Corrado Ramella e Federica Lorenzi, con Flavio Lenardon moderatore.

Il 2 settembre il Circolo Fotografico San Giorgio e il Coordinamento FIAF Liguria Ovest proporranno “Umberto Germinale: un fotografo nel Jazz”, accompagnato dagli intermezzi musicali del Duo Fabris-Girola.

Gran finale il 3 settembre con la presentazione dei cinque volumi finalisti e l’assegnazione del Premio Anthia 2026 al Libro ligure dell’anno. La serata, condotta da Graziella Frasca Gallo e Nicola Panizza, comprenderà anche un ricordo di Antonio Licheri e la partecipazione del Circolo degli Artisti di Albissola Marina.

«Peagna e la Rassegna dei Libri di Liguria rappresentano da decenni un punto di riferimento culturale per Ceriale e per tutto il territorio – dichiara la sindaca Marinella Fasano –. Il valore di questa manifestazione sta nella capacità di custodire la nostra identità ligure e, nello stesso tempo, di affrontare temi estremamente attuali come la tutela del paesaggio, dell’ambiente e della biodiversità. Come Amministrazione siamo orgogliosi di sostenere il lavoro degli Amici di Peagna e di contribuire a mantenere viva una realtà culturale così importante e radicata».

Tutte le serate saranno a ingresso libero e avranno inizio alle ore 21 al Teatro Carlo Vacca. In caso di maltempo sarà valutato lo spostamento nella vicina Casa Girardenghi.

Le mostre resteranno aperte fino a domenica 6 settembre: il 29 agosto dalle 18 alle 21; dal 30 agosto al 3 settembre dalle 17 alle 21; dal 4 al 6 settembre dalle 17 alle 23. Quest’anno sarà inoltre possibile incontrare alcuni degli autori e curatori dei volumi esposti, che potranno raccontare direttamente al pubblico la nascita e i contenuti delle proprie opere.