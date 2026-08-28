Ultimo weekend di agosto: in Valle Stura l’estate continua tra rafting, fiume e natura

L’ultimo weekend di agosto non deve necessariamente coincidere con la fine dell’estate.

Per chi sta ancora decidendo cosa fare sabato 29 e domenica 30 agosto, in Valle Stura c’è un’alternativa alla classica giornata fuori porta: indossare casco e salvagente, prendere una pagaia e scendere direttamente lungo il fiume.

A Gaiola, allo Stura River Village – Rafting, le discese sullo Stura continuano anche nell’ultimo fine settimana di agosto e nelle prime settimane di settembre.

Un’esperienza pensata non soltanto per gli sportivi, ma anche per chi non ha mai provato il rafting e vuole trascorrere qualche ora nella natura facendo qualcosa di diverso.

## Sei chilometri sullo Stura, anche per chi è alla prima esperienza

Il percorso si sviluppa per circa 6 chilometri sul fiume Stura, alternando rapide, correnti, giochi d’acqua, bagni e tratti più tranquilli.

L’esperienza complessiva dura circa 2–2,5 ore, comprendendo accoglienza, preparazione, briefing di sicurezza, discesa e rientro.

Prima di partire, le guide spiegano come pagaiare, come muoversi sul gommone e come comportarsi nei diversi passaggi.

A bordo di ogni equipaggio è presente una guida rafting che accompagna i partecipanti durante la discesa.

Non è quindi necessario avere già praticato rafting.

L’attività è accessibile a partire dai 6 anni e può essere vissuta da famiglie, coppie e gruppi di amici.

## Una proposta per chi questo weekend vuole fare davvero qualcosa di diverso

A fine agosto capita spesso di voler sfruttare ancora una giornata d’estate senza sapere dove andare.

Il rafting permette di trasformare una semplice gita in Valle Stura in qualcosa che difficilmente si dimentica.

Sul gommone non si rimane spettatori.

Si pagaia, ci si coordina, si affrontano insieme le rapide, ci si bagna e si ride.

Ed è proprio questa dimensione condivisa a rendere l’esperienza particolarmente adatta anche a famiglie con ragazzi, gruppi di amici, coppie, associazioni e società sportive.

Non occorre organizzare attrezzatura tecnica particolare: casco, salvagente, muta, giacca d’acqua, pagaia e calzari in neoprene vengono forniti dallo Stura River Village – Rafting.

Ai partecipanti resta soprattutto una cosa da fare: decidere di partire.

## Il rafting finisce, la giornata no

Uno dei vantaggi dello Stura River Village è la possibilità di non trasformare il rafting in una semplice attività “mordi e fuggi”.

La giornata può continuare direttamente al Village.

Durante il periodo di apertura, l’accesso alla piscina è compreso per chi partecipa al rafting.

Dopo il fiume ci si può quindi fermare nel verde, rilassarsi e trascorrere ancora qualche ora insieme.

Al bar è inoltre possibile scegliere il Burger Raft e altre proposte per mangiare, mentre chi vuole conservare qualcosa in più dell’esperienza può richiedere i video GoPro realizzati durante la discesa.

L’obiettivo è semplice: arrivare per fare rafting e ritrovarsi a vivere una vera giornata in Valle Stura.

## E per chi vuole fermarsi più a lungo

Il territorio offre molte possibilità anche oltre il fiume.

Lo Stura River Village propone, secondo disponibilità, chalet, Mobil Home, area camper e tende, oltre alla possibilità di abbinare altre esperienze outdoor come le e-bike.

Una discesa può quindi diventare il punto di partenza per un weekend dedicato alla Valle Stura.

## L’estate sul fiume non finisce il 31 agosto

Anche chi non riuscirà a organizzarsi per questo fine settimana ha ancora tempo.

Le attività rafting dello Stura River Village proseguono infatti anche a settembre, compatibilmente con le condizioni del fiume e con la programmazione delle partenze.

Ma per chi è libero proprio sabato 29 o domenica 30 agosto, questo è il momento giusto per verificare direttamente gli orari disponibili.

## COME PRENOTARE PER QUESTO WEEKEND

Per sapere immediatamente quali partenze sono disponibili *sabato 29 e domenica 30 agosto*, il modo più semplice è contattare direttamente lo Stura River Village – Rafting.

Quando chiamate o scrivete su WhatsApp è sufficiente indicare:

• giorno preferito

• numero dei partecipanti

• età di eventuali bambini o ragazzi

Lo staff potrà verificare la disponibilità e indicare direttamente la partenza più adatta.

# 📞 TELEFONO E WHATSAPP: 338 101 1194

Stura River Village – Rafting

Gaiola – Valle Stura di Demonte (CN)

Su Google Maps: *“Stura River Village Rafting – Gaiola”*

Prenotazione online:

https://www.rafting-canoa.it/prenota/

### Se questo weekend vuoi ancora sentirti davvero in estate, invece di guardare il fiume dalla strada puoi entrarci dentro.

Una pagaia, un equipaggio e sei chilometri di Stura: la prossima avventura può iniziare con un messaggio WhatsApp.