Vocazioni, pace, ecologia integrale: gli incontri in diocesi

Marzo nella diocesi di Savona-Noli sarà un mese pieno di diversi interessanti momenti di formazione e approfondimento spirituali e culturali.

A Savona mercoledì 6 marzo alle ore 20:45 presso il Seminario Vescovile, in via Leopoldo Ponzone 5, nel quartiere Villetta, l'Équipe Catechistica Diocesana, il Centro Diocesano Vocazioni e il Servizio per la Pastorale Giovanile invitano all'incontro formativo "Chiamati? - Uno sguardo vocazionale sulla vita" con padre Giuseppe Maffeis dei Frati Minori di Varazze e rivolto a tutte le persone che accompagnano alla fede, genitori, catechisti, capi scout e animatori.

A Varazze con il patrocinio del Comune giovedì 7 marzo alle ore 21 nella Chiesa Sant'Ambrogio Vescovo don Claudio Doglio, parroco, biblista e docente alla Facoltà Teologica dell'Italia Settentrionale, guiderà l'incontro di riflessione storica "Terra Santa. Ragioni del conflitto e preghiera per la pace".

Ancora a Savona giovedì 14 marzo alle ore 17 nella Chiesa Sant'Andrea Apostolo, in piazza dei Consoli, il gesuita padre Vittorio Soana dialogherà con don Pierfrancesco Corsi e Milly De Micheli sul tema "Counseling e accompagnamento spirituale. Ecologia integrale e armonia del sé" in un incontro promosso dalle Edizioni San Paolo e da Pax Christi - Punto Pace Cogoleto "Hélder Câmara". Il vescovo Calogero Marino porterà il suo saluto iniziale.