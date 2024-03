Finale 2024, con Berlangieri tre gruppi civici: "Avviati gli incontri per costruire il futuro che merita la città"

Dopo l’annuncio pubblico sulla disponibilità a mettersi al servizio della sua città, lasciando tutti i ruoli istituzionali rivestiti, sono iniziati per la il candidato sindaco di Finale Ligure, Angelo Berlangieri, "numerosi e proficui momenti d’incontro e di confronto" che, spiega "hanno consentito di consolidare i rapporti e unire tre gruppi civici di persone con un unico obiettivo: Finale e i finalesi".

"E’ indispensabile aggregare una collettività che condivida una proposta di buon governo fondata sui principi della competenza, trasparenza, condivisione, solidarietà, inclusione e sulla necessità di definire una chiara visione del futuro della città - scrive il candidato in una nota - Una comunità civica che condivide come valore aggiunto dell’azione politica l’aver cura, assoluta e quasi maniacale, non solo del contenitore (ovvero la città e il suo territorio, spaziando dalla cura del verde, all’urbanistica, all’ambiente, ai parcheggi, alle opere pubbliche, al sistema di raccolta rifiuti e igiene urbana, ecc. secondo i principi di efficienza, efficacia e sostenibilità) ma soprattutto del contenuto, ovvero le persone che vivono e lavorano a Finale ponendosi le priorità del lavoro di qualità, attraverso il rilancio economico cittadino (che significa ad esempio che nelle ex aree Piaggio dove c’era lavoro deve tornare a esserci ancora occupazione, pur se in forme diverse, stabile e di qualità)".

"Tra i punti programmatici le politiche per i giovani che sono il nostro futuro - prosegue Berlangieri - lo sport, componente essenziale di una società evoluta; politiche per gli anziani e le fasce più deboli della popolazione, senza tralasciare, ma valorizzandolo e gestendolo in maniera adeguata ed efficace, uno dei principali fattori di sviluppo e socialità, la cultura e i beni culturali. Una politica legata a un forte e concreto progetto amministrativo che si riappropri del suo scopo: agire nella comunità e per la comunità!".

"Da questo punto di condivisione partiamo per mettere in campo strategie, tattiche, obiettivi e azioni fattuali capaci di restituire alla nostra Finale bellezza, qualità della vita e il futuro che merita!" conclude il candidato.