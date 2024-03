Scajola relatore a Carrara per "Balnearia 2024": "Serve una normativa nazionale in materia di riordino del Demanio marittimo"

L’assessore regionale al Demanio marittimo Marco Scajola parteciperà domani, martedì 5 marzo, alle ore 10.30 a Carrara, all’Assemblea Unitaria di settore in occasione dell’importante convegno fieristico Balnearia.

Titolo del confronto, organizzato da Sib (Sindacato italiano balneari), Fiba (Federazione italiana imprese balneari) e Fipe (Federazione italiana pubblici esercizi), sarà: “Fate presto! Salvaguardare i balneari per tutelare il turismo del Paese”.

Scajola interverrà all’assemblea in qualità di coordinatore del Tavolo della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in materia di Demanio marittimo.



“Sarà un’occasione importante per ritrovarci e discutere – dichiara Scajola -. La posizione delle Regioni è chiara e più volte ribadita. Dal 2016 operiamo compatti, lavorando con responsabilità, serietà e spirito di collaborazione con le imprese e con il Governo. Serve, al più presto, una normativa nazionale in materia di riordino del Demanio marittimo. Lo sottolineeremo anche a Balnearia”.