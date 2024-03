Bufera ad Albenga, il sindaco agli studenti: "Non chinatevi ai manganelli", il centrodestra: "Messaggio non educativo. No alla violenza"

“Non abbassate la testa neanche davanti ai manganelli”: dal palco del teatro Ambra di Albenga, ieri (4 marzo), il sindaco Riccardo Tomatis lo avrebbe detto nel corso del discorso rivolto agli studenti del liceo Giordano Bruno nell’ambito dell’incontro con “Libera” per parlare di libertà di stampa. L’affermazione e l’orazione più in generale ha subito suscitato perplessità e polemiche da parte di alcuni esponenti del centrodestra ingauno.

“Non è accettabile che il sindaco di Albenga dica a una platea di giovani studenti di ‘non abbassare la testa nemmeno davanti ai manganelli’ - attacca Roberto Tomatis, capogruppo di Fratelli d’Italia in consiglio comunale di Albenga -. Inoltre, proprio lui parla di libertà di stampa. È il sindaco che, sulla pagina Facebook del Comune, blocca le persone che esprimono dissenso o segnalano disservizi. Con quale coraggio si presenta davanti ai nostri ragazzi a parlare di libertà di stampa?”.

“Quella frase in una città come Albenga alle prese con la microcriminalità ed episodi finiti in cronaca sui giornali mi ha fatto riflettere – aggiunge il segretario del circolo Fratelli d’Italia di Albenga -, anche perché si tratta di un episodio isolato quello di Pisa, ed era doveroso, a mio parere, esprimere in contemporanea ai giovani presenti che lo ascoltavano, il sostegno alle Forze dell'Ordine che presidiano e tutelano il territorio e i cittadini”.

Anche il presidente del consiglio ingauno e capogruppo di Aria nuova per Albenga Diego Distilo si è espresso immediatamente sull’intervento del sindaco all’Ambra: “Manifestare è libertà, è democrazia, ma come si può dire a degli studenti di opporsi ai manganelli? Ma si rende conto che, invece di insegnare ai nostri giovani di manifestare pacificamente, li istiga alla violenza, alla vendetta, al non rispetto delle divise? Il sindaco chiarisca immediatamente e spieghi bene cosa voleva dire, perché il messaggio che ha dato ieri ai ragazzi è davvero scandaloso”.

Per Roberto Tomatis “il messaggio che un rappresentante delle istituzioni così importante sta diffondendo non è educativo. Non si può esortare al non rispetto delle regole e a sfidare le forze dell’ordine, che quotidianamente svolgono un lavoro fondamentale per tutti i cittadini e a cui va il nostro massimo rispetto e la nostra gratitudine - spiega -. È vero che a Pisa ci sono stati problemi, perché qualcuno ha sbagliato e certamente verranno presi provvedimenti, ma come una rondine non fa primavera, non possono essere gli errori di alcuni a mettere sotto accusa tutto l’importantissimo lavoro che le forze dell’ordine svolgono per tutelarci e garantirci la sicurezza”.

Delfino si sofferma proprio sui fatti accaduti a Pisa: “Sappiamo tutti che il luogo della manifestazione di Pisa non era stato comunicato alle Forze dell'ordine e in questa vicenda ognuno si assumerà le proprie responsabilità: la polizia le sue e i dimostranti le loro, ma non va strumentalizzata per prendere quattro voti, perché se lo fa significa che non sa fare il sindaco”.

“È un diritto democratico manifestare liberamente le proprie idee, ma nel rigoroso rispetto delle regole. Ai nostri giovani dobbiamo trasmettere un messaggio di rivoluzione positiva – chiosa Roberto Tomatis – Sfidare le forze dell’ordine non è sano. Cerchiamo di aiutare i ragazzi a costruire un futuro migliore, con mezzi pacifici e senza violenza”.