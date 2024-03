Savona, Fratelli d'Italia sul Pums: "Perché lo studio del Piano non è stato affidato al Campus?"

Fratelli d'Italia chiede perché, per questo studio, il Comune non si sia affidato al Campus universitario di Legino."Il Campus universitario di Savona, in collaborazione con il Comune di Savona e con TPL- afferma FdI - avrebbe assicurato le più opportune competenze tecniche progettuali, l’approfondita conoscenza delle specifiche problematiche locali in materia di trasporto, oltre a vantare preziosissimi legami collaborativi con le istituzioni locali, imprenditoriali della logistica, della portualità e del trasporto pubblico locale".

FdI chiede i motivi per i quali non si sia valutata questa opzione che "avrebbe contribuito a innalzare l’offerta e la valenza culturale della nostra provincia durante le fasi di selezione delle città candidate a capitale della cultura italiana. La scelta di una (peraltro prestigiosa) società di ingegneria di Perugia, potrebbe fare insorgere nella commissione aggiudicatrice il dubbio che il territorio del savonese non sia in grado di esprimere altrettante eccellenze nell’ambito locale". Una scelta, conclude FdI che sarebbe "in netto contrasto con le promesse contenute nel programma elettorale (Agenda del patto) dell’allora candidato Sindaco Russo".