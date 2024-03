Pediatria del San Paolo di Savona, Gaiero: "Grazie a Cresc.i per l'aiuto nell'assistenza a due sorelline sole"

"Dalla sera del 18 febbraio e per 11 giorni - spiega Alberto Gaiero - abbiamo avuto in ricovero due sorelline di circa 2 e circa 5 anni, residenti in altra regione, trattenute per motivi sociali in assenza di genitori. In una struttura come le nostra, caratterizzata da ricoveri per forme acute, spesso infettive e contagiose, e in un periodo come questo, con il reparto stabilmente pieno, avere in ricovero due bambine di questa età, fortunatamente in buone condizioni ma senza caregiver, costituisce un ulteriore impegno per tutto il personale".

Il lavoro del personale è stato così alleggerito dai volontari di Cresc.i. "Sebbene in questo caso grazie all'interessamento dei servizi sociali ospedalieri e delle direzioni sanitarie, le tempistiche siano state piuttosto rapide - continua Gaiero -, non sempre i tempi delle indagini giustamente approfondite da parte della Giustizia collimano con le esigenze di un reparto per acuti quale è il nostro e quindi inevitabilmente il ricovero è stato più lungo di quanto previsto inizialmente".