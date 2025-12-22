Savona, magia di Natale in pediatria: l’associazione Cresc.I regala doni e sorrisi (FOTO)

Tra le luci calde delle decorazioni natalizie e i sorrisi dei più piccoli, i corridoi del reparto di pediatria dell’ospedale San Paolo si sono trasformati in un piccolo mondo di magia. I Babbo Natale dell’associazione Cresc.I hanno portato regali e un po’ di spensieratezza a chi sta affrontando momenti difficili: perché il Natale è anche questo, condividere e donare un sorriso.

“Il senso del Natale. Il gruppo ‘Amici di Tommy’ ha fatto una donazione importante per tenere viva la missione di Tommy: regalare giochi e vedere sorridere i bimbi ricoverati”, scrivono sui social i volontari di Cresc.I. Un gesto per ricordare Antonio ‘Tommy’ De Luca, storico vigile urbano e arbitro di pallavolo scomparso nel novembre 2023 all’età di 73 anni. Vestito da Babbo Natale, era solito consegnare personalmente regali e allegria ai bambini del quartiere di Villapiana, lasciando tracce di gioia che oggi rivivono grazie a questa iniziativa.

Tommy era molto più di un vigile urbano: vicepresidente della Sms XXIV Aprile, arbitro di pallavolo e instancabile volontario, accompagnava i bambini a scuola con il servizio Pedibus. Conosciuto per la gentilezza e il sorriso sempre pronto, era anche appassionato di musica e non era raro vederlo improvvisarsi dj per creare momenti di condivisione e spensieratezza.